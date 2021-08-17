***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 16:42
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958646
BIST
16:371.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
16:378,4289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
16:379,8993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0693
|Açılış
|: 9,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
16:37484,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,92
|Açılış
|: 484,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,84
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MANAS
|19,28
|7.979.182
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.604.886
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.532.550
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.232.206
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|23.823.610
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.139.963
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.988.843
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.960.944
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,76
|15.764.658
|% -9,51
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,33
|1.201.939.634
|% -0,74
|
|PETKM
|6,07
|727.269.460
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,32
|677.966.212
|% 0,97
|
|GENIL
|16,57
|603.867.675
|% 4,41
|
|ARCLK
|33,88
|534.969.162
|% 2,48
|
|GARAN
|9,33
|1.201.939.634
|% -0,74
|
|PETKM
|6,07
|727.269.460
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,54
|280.301.509
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|107.714.671
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,32
|677.966.212
|% 0,97
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4232
|8,4289
|% -0,30
|
|Euro
|9,8916
|9,8993
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,5580
|11,6159
|% -0,94
|
|Frank
|9,2014
|9,2569
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2401
|2,2513
|% -0,34
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-5,81
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-2,81
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,26
|69,26
|-0,25
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 97 artarak (% 0.08 ) 1, 289
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, UFUK, VANGD, MANAS, SELGD, ADESE, SELVA
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16:49
ADESE, BRYAT, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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MARKA, BAKAB, IDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:49EGPRO
Yüzde 6.77 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 504 adet işlem