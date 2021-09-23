***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:14
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964965
BIST
14:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:298,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:2910,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1797
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:29498,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,67
|Açılış
|: 498,60
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:29
|YEOTK
|66,55
|202.719.972
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|58.565.655
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.130.603
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|38.309.926
|% 9,79
|
|DESPC
|10,65
|10.147.039
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,46
|92.599.167
|% -9,23
|
|KTSKR
|57,90
|16.270.188
|% -8,10
|
|DOGUB
|4,87
|8.285.503
|% -5,62
|
|DOBUR
|20,76
|376.238
|% -5,38
|
|GARAN
|9,29
|1.735.052.862
|% -2,00
|
|EREGL
|16,85
|720.448.099
|% -0,30
|
|THYAO
|13,24
|694.427.597
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,41
|490.092.535
|% -1,23
|
|TUPRS
|111,30
|431.736.680
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,41
|490.092.535
|% -1,23
|
|GARAN
|9,29
|1.735.052.862
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,82
|180.664.377
|% 1,68
|
|ODAS
|1,34
|97.294.234
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,38
|338.775.289
|% -1,82
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7655
|8,7673
|% 1,33
|
|Euro
|10,2856
|10,2941
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,9497
|12,0097
|% 1,73
|
|Frank
|9,4218
|9,4785
|% 1,28
|
|Riyal
|2,3261
|2,3377
|% 1,14
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|5,42
|
|Altın Gr.
|500
|500
|8,52
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|44,00
|
|Tam
|3.294
|3.379
|46,87
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|22,38
|
|Çeyrek
|798
|817
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,47
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 43 kaybederek (% -0.62 ) 1, 502
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14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, EREGL
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14:41XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 987.00 milyon TL de
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14:39NIBAS
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 795 adet işlem
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14:38DARDL
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 064, 535 adet işlem