***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974204
BIST
12:461.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -12,54
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.521
12:469,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1211
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:4611,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1517
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:46554,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,70
|Açılış
|: 554,75
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,37
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IHAAS
|5,06
|21.093.020
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|114.511.274
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,58
|115.446.906
|% 9,44
|
|DOBUR
|70,10
|36.256.152
|% 8,85
|
|TUREX
|13,09
|39.380.746
|% 7,83
|
|CANTE
|12,92
|85.682.184
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.867.664
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.801.564
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|156.835.897
|% -9,81
|
|IHYAY
|0,76
|14.516.115
|% -8,43
|
|GARAN
|10,09
|1.838.379.723
|% -0,69
|
|THYAO
|15,48
|690.189.302
|% -0,06
|
|TSPOR
|5,26
|679.941.889
|% -2,05
|
|SISE
|8,76
|610.594.309
|% 1,62
|
|EREGL
|18,72
|403.179.253
|% -1,94
|
|GARAN
|10,09
|1.838.379.723
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,03
|303.406.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|388.286.180
|% -0,35
|
|TSPOR
|5,26
|679.941.889
|% -2,05
|
|TSKB
|1,36
|169.176.663
|% -0,73
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7178
|9,7235
|% 1,26
|
|Euro
|11,2670
|11,2750
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,1464
|13,2123
|% 0,85
|
|Frank
|10,5794
|10,6431
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5723
|2,5852
|% 0,78
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,71
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.668
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,04
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,43
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,30
|