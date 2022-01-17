***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2022 10:24
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994610
BIST
10:102.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,15
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.088
10:1013,4911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0281
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4635
10:1015,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3809
10:10791,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,64
|Açılış
|: 791,45
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:08
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|385,30
|10.903.069
|% 9,90
|
|HALKB
|5,59
|199.948.342
|% 8,54
|
|HLGYO
|2,61
|15.597.022
|% 6,10
|
|SRVGY
|99,70
|7.011.320
|% 6,06
|
|ERCB
|52,00
|523.775
|% -4,59
|
|DOBUR
|105,20
|583.278
|% -4,36
|
|DARDL
|3,76
|20.349.896
|% -3,34
|
|LINK
|33,20
|2.741.873
|% -2,98
|
|EUHOL
|3,04
|1.821.544
|% -2,25
|
|GARAN
|11,98
|265.529.402
|% 1,01
|
|HALKB
|5,59
|199.948.342
|% 8,54
|
|AKBNK
|7,62
|157.664.498
|% 1,46
|
|THYAO
|28,24
|117.867.027
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,97
|107.670.503
|% 2,32
|
|HALKB
|5,59
|199.948.342
|% 8,54
|
|YKBNK
|3,97
|107.670.503
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,09
|100.385.921
|% 5,41
|
|GARAN
|11,98
|265.529.402
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,45
|53.832.770
|% 0,82
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4681
|13,4919
|% -0,20
|
|Euro
|15,3850
|15,4127
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,4458
|18,5384
|% 0,04
|
|Frank
|14,7329
|14,8217
|% -0,03
|
|Riyal
|3,5954
|3,6134
|% 0,10
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,73
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,45
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,35
|