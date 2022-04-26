***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 14:06
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023788
BIST
14:102.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -20,96
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.461
14:1014,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:1015,8185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0152
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:10906,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,60
|Açılış
|: 906,53
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.753.093
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,50
|59.876.075
|% 8,42
|
|LIDFA
|5,72
|26.487.629
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.903.566
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.774.227
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|54.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,82
|4.282.706.738
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,20
|1.824.918.525
|% 0,93
|
|TUPRS
|250,20
|1.053.493.881
|% -3,55
|
|SISE
|17,68
|1.009.086.603
|% -1,39
|
|EREGL
|34,38
|975.087.634
|% -0,35
|
|EKGYO
|2,72
|705.528.883
|% -1,45
|
|ODAS
|2,47
|377.739.212
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,08
|700.968.309
|% -0,97
|
|TSKB
|1,94
|241.049.517
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,20
|1.824.918.525
|% 0,93
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7861
|14,7888
|% 0,14
|
|Euro
|15,8071
|15,8185
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7362
|18,8301
|% -0,21
|
|Frank
|15,3755
|15,4681
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,35
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,40
|
Seans Raporu
14:10
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14:25XU030
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