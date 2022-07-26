***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 16:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047762
BIST
15:542.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:5417,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0913
|Açılış
|: 17,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:5418,1525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0487
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:54987,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 987,03
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DOBUR
|57,75
|14.607.744
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|50.277.189
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|8.453.232
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|58.487.875
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|174.796.198
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|UFUK
|85,15
|3.338.733
|% -4,81
|
|MZHLD
|86,50
|28.497.017
|% -4,42
|
|THYAO
|49,50
|2.912.364.861
|% -0,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.436.838.617
|% 2,21
|
|GARAN
|15,11
|887.895.786
|% -3,45
|
|YKBNK
|4,76
|877.000.936
|% -1,04
|
|SISE
|20,96
|756.800.560
|% -1,32
|
|EKGYO
|3,24
|1.436.838.617
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,59
|479.527.009
|% 6,71
|
|YKBNK
|4,76
|877.000.936
|% -1,04
|
|TSKB
|2,47
|414.093.838
|% 1,65
|
|ODAS
|3,78
|434.593.141
|% -0,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8502
|17,8609
|% 0,50
|
|Euro
|18,1385
|18,1632
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,3465
|21,4535
|% -0,05
|
|Frank
|18,4411
|18,5522
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7362
|4,7600
|% 0,41
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,49
|
|Altın Gr.
|987
|988
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|9,00
|
|Yarım
|3.248
|3.288
|5,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,42
|
Seans Raporu
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