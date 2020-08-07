***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.08.2020 12:36
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim firması olarak Ser & Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866611
BIST
15:221.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,08
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:227,1936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0350
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
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7,3707
En Düşük
7,1239
15:228,5089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1035
|Açılış
|: 8,5700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7750
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8,7220
En Düşük
8,4296
15:22475,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,96
|Açılış
|: 475,57
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|5.480.422
|% 9,96
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|189.888.844
|% 9,90
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,77
|1.991.919.441
|% -6,35
|
|ASELS
|15,65
|1.161.609.271
|% 2,49
|
|GARAN
|6,41
|1.051.606.848
|% -0,93
|
|SISE
|5,88
|1.046.438.603
|% 2,26
|
|AKBNK
|4,66
|649.592.675
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,77
|1.991.919.441
|% -6,35
|
|KRDMD
|2,51
|492.078.377
|% -3,09
|
|TSKB
|1,02
|186.246.318
|% -1,92
|
|SISE
|5,88
|1.046.438.603
|% 2,26
|
|GARAN
|6,41
|1.051.606.848
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3976
|9,4447
|% -0,74
|
|Frank
|7,8528
|7,9001
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9163
|1,9259
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|-11,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-154,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,48
|