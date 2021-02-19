***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1 - Şirketimizin 16.09.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ana sözleşmemizde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 250 Milyon TL'na çıkarılması kararı ve bu karar kapsamında SPK ve Ticaret Bakanlığından ana sözleşme değişikliği izinleri alınmıştı. Bu karar ve izinlerin iptal edilmesine,2 - Ana sözleşmemizde yazılı kayıtlı sermaye tavanının 595 Milyon TL olarak belirlenerek bu kapsamda yapılmış ana sözleşme değişikliğinin öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911049BIST