***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2021 16:19
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1 - Şirketimizin 16.09.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ana sözleşmemizde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 250 Milyon TL'na çıkarılması kararı ve bu karar kapsamında SPK ve Ticaret Bakanlığından ana sözleşme değişikliği izinleri alınmıştı. Bu karar ve izinlerin iptal edilmesine,
2 - Ana sözleşmemizde yazılı kayıtlı sermaye tavanının 595 Milyon TL olarak belirlenerek bu kapsamda yapılmış ana sözleşme değişikliğinin öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911049
BIST
16:381.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.552
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|Önceki Kapanış
|: 1.546
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1.567
En Düşük
1.550
16:386,9560
En Yüksek
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|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,9550
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|Önceki Kapanış
|: 6,9550
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6,9992
En Düşük
6,9474
16:388,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4791
En Düşük
8,4198
16:38395,55
En Yüksek
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|: -0,57%
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|Açılış
|: 395,55
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|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:38
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.851.521
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.536.431
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,72
|544.945
|% -8,99
|
|BALAT
|10,50
|1.909.508
|% -7,49
|
|TKNSA
|20,60
|626.854.195
|% 9,52
|
|ODAS
|4,01
|573.128.282
|% -1,47
|
|ENJSA
|13,25
|425.199.783
|% 6,85
|
|TMSN
|21,06
|322.394.363
|% 8,72
|
|ISKPL
|37,28
|246.603.989
|% -2,61
|
|ODAS
|4,01
|573.128.282
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,35
|72.345.321
|% -1,46
|
|ENJSA
|13,25
|425.199.783
|% 6,85
|
|TKNSA
|20,60
|626.854.195
|% 9,52
|
|YAYLA
|4,58
|95.952.777
|% 7,76
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9536
|6,9560
|% -0,12
|
|Euro
|8,4381
|8,4429
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% 0,05
|
|Frank
|7,7382
|7,7849
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,31
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,34
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.626
|2.692
|-11,34
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,49
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,94
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52PEGYO
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 657 adet işlem
-
16:51AGHOL
Yüzde 9.24 oranında artışla 33.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 078, 154 adet işlem
-
16:49NTHOL
Yüzde 6.76 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 298, 402 adet işlem
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.82 ) 1, 357
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16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, ULUSE, VAKFN, TMPOL, VERTU, LINK, MERIT, SODSN, VESBE, HEKTS