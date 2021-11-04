***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021- 30.09.2021 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974985BIST