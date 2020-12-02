***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/09/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDARDANEL GREECE S.A.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDeniz Ürünleri İmalatı ve TicaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000,00 EuroEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.12.2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları3 AyEdinilen Payların Nominal Tutarı500.000 AdetBeher Payın Alış Fiyatı1,00 EuroToplam Tutar500.000,00 EuroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,6Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiDardanel'in cirosunu ve satış hacmini yükseltecek, döviz gelirlerini arttıracaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşta edinimDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşta edinimden olmasından dolayı düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar01.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız ilgili şablonda yeniden gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890991BIST