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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.12.2020 17:17



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DARDANEL GREECE S.A.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Deniz Ürünleri İmalatı ve Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000,00 Euro
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.12.2020
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
3 Ay
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000 Adet
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 Euro
Toplam Tutar
500.000,00 Euro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Dardanel'in cirosunu ve satış hacmini yükseltecek, döviz gelirlerini arttıracaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluşta edinim
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta edinimden olmasından dolayı düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

01.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız ilgili şablonda yeniden gönderilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890991


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NIBAS 77,75 9.037.711 % 9,97  
CASA 95,45 823.065 % 9,97  
AYES 12,46 829.034 % 9,97  
NUHCM 48,56 102.396.679 % 9,96  
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Altın Ons 1.817 1.818 2,97  
Altın Gr. 458 458 1,21  
Cumhuriyet 3.039 3.085 2,00  
Tam 3.028 3.104 5,27  
Yarım 1.463 1.502 2,55  
Çeyrek 734 751 1,27  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,27  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,07  
B. Petrol 47,45 47,45 0,03  
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