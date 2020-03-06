***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-20.805.060 20.805.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.755 -70.199.390 -70.233.145 -70.233.145Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Transferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)275.324 5.323.106 5.598.430 5.598.430Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.757.400 35.101.118Dönem Karı (Zararı)5.323.106 -70.199.390Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.323.106 -70.199.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.047.245 50.426.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.829.859 2.450.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-447.361 1.104.620Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -447.361 1.104.620Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.776.214 1.694.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.776.214 1.694.758Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.988.677 -2.057.602Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.988.677 -2.057.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.062.499 47.214.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.162.643 20.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.021.188 55.584.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.001.311 -12.718.082İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.001.311 -12.718.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.372.223 -2.440.474İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.372.223 -2.440.474Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -8.266.442 -11.458.109Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 11.908.708 -8.977.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.141.319 39.353.282İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.141.319 39.353.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 852.756 -54.264Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.517.699 1.769.092İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.517.699 1.769.092Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.483.658 50.110.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-42.650.837 35.812.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.128.569 -714.104Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -977.994 3.127YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.969.890 -2.874.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri411.613 126.244Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 411.613 126.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.381.503 -3.000.251Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -12.381.503 -3.000.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.212.910 -32.591.245Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri70.212.910Kredilerden Nakit Girişleri70.212.910Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.591.245Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-32.591.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.485.620 -364.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.485.620 -364.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.439 667.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.789.059 303.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.789.059 303.439Ticari Alacaklar82.899.881 32.192.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 22.376.530 13.080.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 60.523.351 19.112.447Diğer Alacaklar4.169.232 2.673.102İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.169.232 2.673.102Stoklar8 29.961.329 21.694.887Peşin Ödenmiş Giderler9 4.754.996 13.934.372Diğer Dönen Varlıklar4.809.249 1.933.156İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 4.809.249 1.933.156ARA TOPLAM140.383.746 72.731.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.383.746 72.731.751DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 26.230.640 17.060.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.767.568 1.797.338Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.767.568 1.797.338Peşin Ödenmiş Giderler267.546 2.996.879İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 267.546 2.996.879Ertelenmiş Vergi Varlığı17 2.678.053 1.559.169Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.943.844 23.414.262TOPLAM VARLIKLAR171.327.590 96.146.013KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 100.304.441 15.175.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 100.304.441 15.175.927Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 65.182.581 53.079.718İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 65.182.581 53.079.718Diğer Finansal Yükümlülükler4 7.076.904 11.740.755Ticari Borçlar104.431.155 110.303.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 104.431.155 110.303.378Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.869.934 3.017.178Diğer Borçlar7 857.796 14.210.192İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 857.796 14.210.192Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 47.705.163 52.188.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 47.705.163 52.188.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 543.048 387.060ARA TOPLAM329.971.022 260.103.028TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER329.971.022 260.103.028UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 106.714.354 109.006.469İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 106.714.354 109.006.469Diğer Borçlar7 881.289 1.202.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 881.289 1.202.582Uzun Vadeli Karşılıklar8.724.286 6.351.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.724.286 6.351.965Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 26.483 70.243TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER116.346.412 116.631.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER446.317.434 376.734.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-274.989.844 -280.588.274Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 2.982.461 2.707.137Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.982.461 2.707.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.982.461 2.707.137Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-343.127.154 -272.927.764Net Dönem Karı veya Zararı5.323.106 -70.199.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-274.989.844 -280.588.274TOPLAM KAYNAKLAR171.327.590 96.146.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 519.098.445 343.551.684Satışların Maliyeti18 -358.000.086 -237.899.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.098.359 105.652.049BRÜT KAR (ZARAR)161.098.359 105.652.049Genel Yönetim Giderleri19 -27.237.240 -21.026.075Pazarlama Giderleri19 -73.461.556 -39.870.569Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.687.507 -1.106.352Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 45.812.094 33.601.944Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -44.650.245 -58.191.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.873.905 19.059.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.873.905 19.059.123Finansman Gelirleri22 6.215.417 25.422.792Finansman Giderleri22 -62.006.516 -114.661.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.082.806 -70.179.234Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 1.240.300 -20.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.240.300 -20.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.323.106 -70.199.390DÖNEM KARI (ZARARI)5.323.106 -70.199.390Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.323.106 -70.199.390Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar275.324 -33.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 275.324 -33.755Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 275.324 -33.755TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.598.430 -70.233.145Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.598.430 -70.233.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825195BIST