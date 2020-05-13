***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.779.201 -7.779.201 -7.779.201Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -7.779.201 -288.367.475 -288.367.475Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Transferler5.323.106 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.972.131 63.972.131 63.972.131Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -337.804.048 63.972.131 -211.017.713 -211.017.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.131.564 3.990.975Dönem Karı (Zararı)63.972.131 -7.779.201Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.972.131 -7.779.201Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.801.487 2.123.234Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 951.372 624.433Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.141.721 1.541.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.141.721 1.541.521Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -291.606 -42.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.357.946 9.646.942Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.030.598 -3.984.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 13.030.598 -3.984.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.079.064 87.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.079.064 87.373Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 5.416.663 6.452.655Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler456.081 10.820.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)456.081 10.820.805Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 560.614 718.845Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.517.057 -4.863.452İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.517.057 -4.863.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.490.111 414.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.531.788 453.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -41.677 -38.639Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.131.564 3.990.975YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.952.489 -1.343.804Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.952.489 -1.343.804Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -6.952.489 -1.343.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.844.824 1.584.303Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.844.824 1.584.303Kredilerden Nakit Girişleri32.844.824 1.584.303Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.023.899 4.231.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.023.899 4.231.474DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.789.059 303.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ109.812.958 4.534.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 109.812.958 13.789.059Ticari Alacaklar69.869.282 82.899.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.266.697 22.376.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 61.602.585 60.523.351Diğer Alacaklar7.233.432 4.169.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.233.432 4.169.232Stoklar8 24.544.666 29.961.329Peşin Ödenmiş Giderler9 14.816.621 4.754.996Diğer Dönen Varlıklar3.277.461 4.809.249İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 3.277.461 4.809.249ARA TOPLAM229.554.420 140.383.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR229.554.420 140.383.746DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 30.469.578 26.230.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.529.748 1.767.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.529.748 1.767.568Peşin Ödenmiş Giderler220.785 267.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 220.785 267.546Ertelenmiş Vergi Varlığı17 3.023.644 2.678.053Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.243.792 30.943.844TOPLAM VARLIKLAR266.798.212 171.327.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 111.812.063 100.304.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 111.812.063 100.304.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.465.416 65.182.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.465.416 65.182.581Diğer Finansal Yükümlülükler4 8.973.220 7.076.904Ticari Borçlar104.887.235 104.431.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 104.887.235 104.431.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.430.548 3.869.934Diğer Borçlar7 815.930 857.796İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 815.930 857.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 44.374.148 47.705.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 44.374.148 47.705.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 501.371 543.048ARA TOPLAM312.259.931 329.971.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER312.259.931 329.971.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 154.872.404 106.714.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 154.872.404 106.714.354Diğer Borçlar7 737.113 881.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 737.113 881.289Uzun Vadeli Karşılıklar9.866.009 8.724.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.866.009 8.724.286Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 80.468 26.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.555.994 116.346.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER477.815.925 446.317.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-211.017.713 -274.989.844Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 2.982.461 2.982.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.982.461 2.982.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.982.461 2.982.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-337.804.048 -343.127.154Net Dönem Karı veya Zararı63.972.131 5.323.106TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-211.017.713 -274.989.844TOPLAM KAYNAKLAR266.798.212 171.327.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 211.048.404 110.247.663Satışların Maliyeti18 -148.327.116 -78.938.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.721.288 31.309.023BRÜT KAR (ZARAR)62.721.288 31.309.023Genel Yönetim Giderleri19 -8.217.926 -6.944.317Pazarlama Giderleri19 -30.366.192 -12.009.456Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -260.468 -329.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 13.732.664 10.713.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.681.042 -10.696.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.928.324 12.043.347FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.928.324 12.043.347Finansman Gelirleri22 57.213.734 0Finansman Giderleri22 -25.461.533 -19.865.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.680.525 -7.821.921Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 291.606 42.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 291.606 42.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.972.131 -7.779.201DÖNEM KARI (ZARARI)63.972.131 -7.779.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.972.131 -7.779.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.972.131 -7.779.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.972.131 -7.779.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844854BIST