***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.428.921 -6.248.921 -6.248.921Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -6.248.921 -287.017.195 -287.017.195Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Transferler5.323.106 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)175.559.154 -116.797 115.840.180 291.282.537 291.282.537Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 175.559.154 2.865.664 -337.804.048 115.840.180 16.292.694 16.292.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.582.943 23.539.547Dönem Karı (Zararı)115.840.180 -6.428.921Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)115.840.180 -6.428.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.500.449 21.812.961Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.151.661 1.328.752Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.217.110 2.316.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.217.110 2.316.344Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.301.969 2.621.038Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 3.301.969 2.621.038Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 27.070.734 15.764.737Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.758.975 -217.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-112.530.267 8.725.135Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.362.722 -3.206.769İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -24.362.722 -3.206.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.095.810 499.383İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.095.810 499.383Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.729.260 5.009.310Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -27.970.610 5.813.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.341.643 1.015.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.341.643 1.015.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 346.107 940.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-309.300 2.133.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-309.300 2.133.708Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-45.525.549 -3.479.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.810.362 24.109.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -227.419 -569.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.225.727 -5.400.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri243.082 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri243.082 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.468.809 -5.400.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -82.468.809 -5.400.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.081.997 -13.869.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri377.724.317 18.183.990Kredilerden Nakit Girişleri377.724.317 18.183.990Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-340.642.320 -32.053.253Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-340.642.320 -32.053.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.560.787 4.269.944NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.560.787 4.269.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.789.059 303.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.228.272 4.573.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.228.272 13.789.059Ticari Alacaklar107.082.676 82.899.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.949.149 22.376.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 102.133.527 60.523.351Diğer Alacaklar10.032.376 4.169.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.032.376 4.169.232Stoklar8 27.232.069 29.961.329Peşin Ödenmiş Giderler9 32.772.367 4.754.996Diğer Dönen Varlıklar2.041.916 4.809.249İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.041.916 4.809.249ARA TOPLAM191.389.676 140.383.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.389.676 140.383.746DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 299.238.333 26.230.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.108.273 1.767.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.108.273 1.767.568Peşin Ödenmiş Giderler220.786 267.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 220.786 267.546Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.101.816 2.678.053Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR304.669.245 30.943.844TOPLAM VARLIKLAR496.058.921 171.327.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 118.208.232 100.304.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 118.208.232 100.304.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 60.701.120 65.182.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 60.701.120 65.182.581Diğer Finansal Yükümlülükler4 1.589.415 7.076.904Ticari Borçlar90.235.965 104.431.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 90.235.965 104.431.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.216.041 3.869.934Diğer Borçlar7 802.256 857.796İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 802.256 857.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.179.613 47.705.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.179.613 47.705.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 6.402.773 543.048ARA TOPLAM284.335.415 329.971.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.335.415 329.971.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 165.907.833 106.714.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 165.907.833 106.714.354Diğer Borçlar7 630.389 881.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 630.389 881.289Uzun Vadeli Karşılıklar10.830.774 8.724.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.830.774 8.724.286Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 18.061.816 26.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.430.812 116.346.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER479.766.227 446.317.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.292.694 -274.989.844Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 178.424.819 2.982.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 178.424.819 2.982.461Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 175.559.154 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.865.665 2.982.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-337.804.048 -343.127.154Net Dönem Karı veya Zararı115.840.180 5.323.106TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.292.694 -274.989.844TOPLAM KAYNAKLAR496.058.921 171.327.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 462.297.506 235.786.155 251.249.101 125.538.492Satışların Maliyeti18 -326.440.132 -166.393.710 -178.113.016 -87.455.069TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.857.374 69.392.445 73.136.085 38.083.423Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)135.857.374 69.392.445 73.136.085 38.083.423Genel Yönetim Giderleri19 -15.070.593 -12.858.578 -6.852.667 -5.914.261Pazarlama Giderleri19 -62.161.982 -28.914.433 -31.795.789 -16.904.977Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -655.663 -680.492 -395.195 -351.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 78.585.594 17.932.741 64.852.930 7.219.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -21.638.744 -18.537.923 -15.957.702 -7.841.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.915.986 26.333.760 82.987.662 14.290.414FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.915.986 26.333.760 82.987.662 14.290.414Finansman Gelirleri22 60.938.381 0 3.724.646 0Finansman Giderleri22 -54.409.283 -32.980.591 -28.947.749 -13.115.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)121.445.084 -6.646.831 57.764.559 1.175.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -5.604.904 217.910 -5.896.510 175.190Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.862.583 -5.862.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 257.679 217.910 -33.927 175.190SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280DÖNEM KARI (ZARARI)115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar175.442.357 0 175.442.357 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)175.559.154 175.559.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -116.797 0 -116.797 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 175.442.357 0 175.442.357 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)291.282.537 -6.428.921 227.310.406 1.350.280Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları291.282.537 -6.428.921 227.310.406 1.350.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866949BIST