***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.323.106 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)175.559.154 -116.797 115.840.180 291.282.537 291.282.537Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 175.559.154 2.865.664 -337.804.048 115.840.180 16.292.694 16.292.694Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Transferler0 91.870.821 -91.870.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.636.983 393 445.429 -24.199.185 -32.690.516 -32.690.516Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 292.697.138 2.699.488 431.524 -242.154.446 -24.499.185 86.683.622 86.683.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.619.140 43.582.943Dönem Karı (Zararı)-24.499.185 115.840.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.499.185 115.840.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.703.688 40.500.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.649.547 2.151.661Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.124.882 2.217.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.124.882 2.217.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.109.079 3.301.969Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 22.109.079 3.301.969Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler71.083.616 27.070.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.263.436 5.758.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-106.282.730 -112.530.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.512.763 -24.362.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.512.763 -24.362.722Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.139.837 -3.095.810İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.139.837 -3.095.810Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -36.423.032 2.729.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -5.068.692 -27.970.610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.628.000 -14.341.643İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.628.000 -14.341.643Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.394.000 346.107Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.107.292 -309.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.107.292 -309.300Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.946.886 -45.525.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.078.227 43.810.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -540.913 -227.419YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.965.414 -82.225.727Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.119.182 243.082Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 8.119.182 243.082Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.084.596 -82.468.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -20.084.596 -82.468.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.709.231 37.081.997İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri652.643.457 377.724.317Kredilerden Nakit Girişleri652.643.457 377.724.317Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-602.934.226 -340.642.320Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -602.934.226 -340.642.320YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.124.677 -1.560.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.124.677 -1.560.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.629.614 13.789.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.754.291 12.228.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.754.291 5.629.614Ticari Alacaklar189.731.209 118.218.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 58.269.020 82.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 131.462.189 118.136.228Diğer Alacaklar11.104.803 3.640.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.104.803 3.640.358Stoklar8 79.824.492 43.401.460Peşin Ödenmiş Giderler9 31.720.820 26.486.473Diğer Dönen Varlıklar1.892.165 6.216.757İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 1.892.165 6.216.757ARA TOPLAM328.027.780 203.593.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR328.027.780 203.593.108DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 461.087.874 462.700.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.442.792 5.527.698Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.442.792 5.527.698Peşin Ödenmiş Giderler55.130 220.785İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 55.130 220.785Ertelenmiş Vergi Varlığı17 4.375.181 983.332Diğer Duran Varlıklar21 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR471.960.998 469.432.564TOPLAM VARLIKLAR799.988.778 673.025.672KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 221.047.246 153.862.467İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 221.047.246 153.862.467Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 78.316.799 61.563.514İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 78.316.799 61.563.514Diğer Finansal Yükümlülükler4 40.594.795 1.131.078Ticari Borçlar116.256.748 106.628.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 116.256.748 106.628.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.711.799 4.317.799Diğer Borçlar7 598.760 698.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 598.760 698.130Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.537.106 3.590.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.537.106 3.590.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 707.996 933.853ARA TOPLAM468.771.249 332.725.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER468.771.249 332.725.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 195.272.660 176.217.774İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 195.272.660 176.217.774Diğer Borçlar7 230.288 429.318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 230.288 429.318Uzun Vadeli Karşılıklar14.532.144 10.948.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.532.144 10.948.568Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 34.498.815 33.330.065TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.533.907 220.925.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER713.305.156 553.651.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.683.622 119.374.138Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Geri Alınmış Paylar (-)-2.322.640 -2.322.640Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 295.396.626 304.033.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 295.396.626 304.033.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 292.697.138 301.334.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.699.488 2.699.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)431.524 -13.735Yabancı Para Çevrim Farkları431.524 -13.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-242.154.446 -334.025.267Net Dönem Karı veya Zararı-24.499.185 91.870.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.683.622 119.374.138TOPLAM KAYNAKLAR799.988.778 673.025.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 569.468.487 462.297.506 287.978.944 251.249.101Satışların Maliyeti18 -396.407.282 -326.440.132 -206.003.419 -178.113.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)173.061.205 135.857.374 81.975.525 73.136.085Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)173.061.205 135.857.374 81.975.525 73.136.085Genel Yönetim Giderleri19 -22.641.741 -15.070.593 -11.287.203 -6.852.667Pazarlama Giderleri19 -88.985.718 -62.161.981 -41.041.273 -31.795.789Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -754.816 -655.663 -442.014 -395.195Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 35.687.018 78.585.594 17.819.890 64.852.930Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -29.381.133 -21.638.745 -15.681.717 -15.957.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.984.815 114.915.986 31.343.208 82.987.662FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.984.815 114.915.986 31.343.208 82.987.662Finansman Gelirleri22 0 60.938.381 3.724.646Finansman Giderleri22 -92.747.436 -54.409.283 -42.556.448 -28.947.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.762.621 121.445.084 -11.213.240 57.764.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 1.263.436 -5.604.904 490.052 -5.896.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.862.583 -5.862.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.263.436 257.679 490.052 -33.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049DÖNEM KARI (ZARARI)-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-24.499.185 115.840.180 -10.723.188 51.868.049Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar292.697.511 175.442.357 3.372.010 175.442.357Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)292.697.138 175.559.154 3.372.010 175.559.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 373 -116.797 -116.797Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar431.524 0 213.492 0Yabancı Para Çevrim Farkları431.524 0 213.492 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)431.524 213.492Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 293.129.035 175.442.357 3.585.502 175.442.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)268.629.850 291.282.537 -7.137.686 227.310.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları268.629.850 291.282.537 -7.137.686 227.310.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959545BIST