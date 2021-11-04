***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.323.106 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)270.059.154 -116.797 96.145.158 366.087.515 366.087.515Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 270.059.154 2.865.664 -337.804.048 96.145.158 91.097.671 91.097.671Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Transferler0 91.870.821 -91.870.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.636.983 371 284.057 6.206.069 -2.146.486 -2.146.486Sermaye Arttırımı532.817.530 3.572.322 536.389.852 536.389.852Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler586.099.283 -2.322.640 10.122.312 292.697.138 2.699.466 270.322 -242.154.446 6.206.069 653.617.504 653.617.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-146.998.425 -17.510.263Dönem Karı (Zararı)6.206.069 96.145.158Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.206.069 96.145.158Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.562.585 35.898.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 9.108.025 3.696.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.173.306 2.371.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.173.306 2.371.251Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.718.746 29.831.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-164.767.079 -149.553.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.560.653 -47.178.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-113.560.653 -47.178.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.797.978 -16.449.693İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.797.978 -16.449.693Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -39.357.495 -17.319.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.831.745 -24.678.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.831.745 -24.678.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.533.535 281.557Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.352.176 -43.886.875İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.352.176 -43.886.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.895.081 -322.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.739.175 -1.166.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)155.906 844.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-146.998.425 -17.510.263YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.842.900 -117.378.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.843.271 -117.261.628Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -99.843.271 -117.261.628Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)371 -116.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.366.449 141.363.558Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri536.389.852 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri536.389.852 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-288.023.403 141.363.558Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -288.023.403 141.363.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.525.124 6.474.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.525.124 6.474.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.629.614 13.789.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.154.738 20.263.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.154.738 5.629.614Ticari Alacaklar231.779.099 118.218.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 60.912.206 82.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 170.866.893 118.136.228Diğer Alacaklar14.231.077 3.640.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.231.077 3.640.358Stoklar8 82.758.955 43.401.460Peşin Ödenmiş Giderler9 47.765.838 26.486.473Diğer Dönen Varlıklar2.477.598 6.216.757İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.477.598 6.216.757ARA TOPLAM386.167.305 203.593.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR386.167.305 203.593.108DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 543.466.720 462.700.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.859.953 5.527.698Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.859.953 5.527.698Peşin Ödenmiş Giderler148.679 220.785İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 148.679 220.785Ertelenmiş Vergi Varlığı17 3.887.165 983.332Diğer Duran Varlıklar21 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR554.362.538 469.432.564TOPLAM VARLIKLAR940.529.843 673.025.672KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 30.540.189 153.862.467İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 30.540.189 153.862.467Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.459.776 61.563.514İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.459.776 61.563.514Diğer Finansal Yükümlülükler4 1.000.620 1.131.078Ticari Borçlar102.797.003 106.628.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 102.797.003 106.628.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.851.334 4.317.799Diğer Borçlar7 867.397 698.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 867.397 698.130Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 22.087.303 3.590.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 22.087.303 3.590.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 805.702 933.853ARA TOPLAM200.409.324 332.725.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER200.409.324 332.725.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 36.750.845 176.217.774İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 36.750.845 176.217.774Diğer Borçlar7 115.144 429.318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 115.144 429.318Uzun Vadeli Karşılıklar15.121.874 10.948.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 15.121.874 10.948.568Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 34.515.152 33.330.065TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.503.015 220.925.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER286.912.339 553.651.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar653.617.504 119.374.138Ödenmiş Sermaye16 586.099.283 53.281.753Geri Alınmış Paylar (-)-2.322.640 -2.322.640Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.122.312 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 295.396.604 304.033.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 295.396.604 304.033.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 292.697.138 301.334.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.699.466 2.699.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)270.322 -13.735Yabancı Para Çevrim Farkları270.322 -13.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-242.154.446 -334.025.267Net Dönem Karı veya Zararı6.206.069 91.870.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR653.617.504 119.374.138TOPLAM KAYNAKLAR940.529.843 673.025.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 828.521.045 665.482.926 259.052.558 203.185.420Satışların Maliyeti18 -590.361.696 -467.584.591 -193.954.414 -141.144.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)238.159.349 197.898.335 65.098.144 62.040.962Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)238.159.349 197.898.335 65.098.144 62.040.962Genel Yönetim Giderleri19 -33.161.343 -26.427.817 -10.519.602 -11.357.224Pazarlama Giderleri19 -125.570.959 -88.008.674 -36.585.241 -25.846.693Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.214.141 -1.125.868 -459.325 -470.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 60.618.618 85.562.052 24.931.600 6.976.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -50.822.278 -33.404.960 -21.441.145 -11.766.216ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.009.246 134.493.068 21.024.431 19.577.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.009.246 134.493.068 21.024.431 19.577.082Finansman Gelirleri22 18.858.964 60.938.381 18.858.964 0Finansman Giderleri22 -101.462.990 -98.352.918 -8.715.554 -43.943.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.405.220 97.078.531 31.167.841 -24.366.554Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 800.849 -933.373 -462.587 4.671.532Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.471.459 4.391.125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 800.849 538.086 -462.587 280.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022DÖNEM KARI (ZARARI)6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.206.069 96.145.158 30.705.254 -19.695.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar292.697.509 269.942.357 -2 94.500.000Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)292.697.138 270.059.154 0 94.500.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 371 -116.797 -2 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar270.322 0 -161.202 0Yabancı Para Çevrim Farkları270.322 0 -161.202 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)270.322 0 -161.202 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 292.967.831 269.942.357 -161.204 94.500.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)299.173.900 366.087.515 30.544.050 74.804.978Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları299.173.900 366.087.515 30.544.050 74.804.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974983BIST