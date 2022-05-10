***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:36
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.008.993 92.669.623 -91.870.821 -11.210.191 -11.210.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373 231.767 -13.775.997 -13.543.857 -13.543.857
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.322.640 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.344.640 6.549.990 289.325.128 2.699.468 218.032 -241.355.644 -13.775.997 94.620.090 94.620.090
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949
Transferler
-22.602.702 22.602.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.798.623 -17.798.623 -17.798.623
Dönem Karı (Zararı)
27.199.210 27.199.210 27.199.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 -8.057.772 539.579.648 2.318.842 -16.742.071 -264.757.148 27.199.210 881.755.536 881.755.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.793.734 -43.573.368
Dönem Karı (Zararı)
27.199.210 -13.775.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.199.210 -13.775.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.387.452 6.610.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 6.153.753 2.735.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.505.054 1.265.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.505.054 1.265.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.089.384 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,27,28 8.089.384 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.398.178 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -1.758.917 2.609.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.121.322 -36.407.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.854.719 -5.577.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.854.719 -5.577.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.012.465 -4.982.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.012.465 -4.982.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.868.268 -44.813.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.875.888 3.712.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.771.312 17.432.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.771.312 17.432.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.104.928 -2.107.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.138.346 20.570
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.138.346 20.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.450.502 -93.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.534.660 -43.573.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -267.473 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 8.399 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.229.952 -6.243.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.287 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.287 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.534.239 -6.243.618
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -37.534.239 -6.243.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.270.802 54.711.878
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.270.802 54.711.878
Kredilerden Nakit Girişleri
117.270.802 54.711.878
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.247.116 4.894.892
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-16.742.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.505.045 4.894.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.509.512 5.629.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.014.557 10.524.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.014.557 14.509.512
Ticari Alacaklar
475.705.567 348.859.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 168.575.721 116.068.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 307.129.846 232.790.650
Diğer Alacaklar
43.594.488 19.335.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 43.594.488 19.335.849
Stoklar
9 211.092.168 130.223.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.467.905 82.643.108
Diğer Dönen Varlıklar
7.924.257 17.542.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 7.924.257 17.542.467
ARA TOPLAM
853.798.942 613.114.083
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
853.798.942 613.114.083
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 888.387.190 858.063.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.467.391 3.756.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.070.297 7.028.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.070.297 7.028.929
Peşin Ödenmiş Giderler
690.041 527.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 690.041 527.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 4.520.716 3.526.340
Diğer Duran Varlıklar
21 21
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 21
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
905.135.656 872.902.343
TOPLAM VARLIKLAR
1.758.934.598 1.486.016.426
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
428.217.280 287.412.188
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 428.217.280 287.412.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.207.692 49.287.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 74.207.692 49.287.786
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 9.014.711 3.692.880
Ticari Borçlar
191.848.176 116.254.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 191.848.176 116.254.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 13.649.389 9.544.461
Diğer Borçlar
516.076 722.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 516.076 722.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.290.943 26.840.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 36.290.943 26.840.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.735.796 1.568.920
ARA TOPLAM
757.480.063 495.323.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
757.480.063 495.323.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.079.699 38.133.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 36.079.699 38.133.818
Diğer Borçlar
0 57.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 57.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.482.074 12.244.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.482.074 12.244.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 67.137.226 67.901.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.698.999 118.337.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.179.062 613.661.477
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
881.755.536 872.354.949
Ödenmiş Sermaye
20 586.099.283 586.099.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.057.772 8.057.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
541.898.490 541.898.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
541.898.490 541.898.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 539.579.648 539.579.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.318.842 2.318.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.742.071 1.056.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.742.071 1.056.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-264.757.148 -242.154.446
Net Dönem Karı veya Zararı
27.199.210 -22.602.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
881.755.536 872.354.949
TOPLAM KAYNAKLAR
1.758.934.598 1.486.016.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 530.559.414 281.489.543
Satışların Maliyeti
21 -368.928.962 -190.403.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.630.452 91.085.680
BRÜT KAR (ZARAR)
161.630.452 91.085.680
Genel Yönetim Giderleri
23 -24.790.798 -11.354.538
Pazarlama Giderleri
23 -64.998.375 -47.944.445
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.202.121 -312.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 44.291.360 17.867.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.190.458 -13.699.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.740.060 35.641.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.740.060 35.641.607
Finansman Giderleri
28 -53.299.767 -50.190.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.440.293 -14.549.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.758.917 773.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.758.917 773.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.199.210 -13.775.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.199.210 -13.775.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.199.210 -13.775.997
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.798.623 231.767
Yabancı Para Çevrim Farkları
-17.798.623 231.767
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-17.798.623 231.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 -17.798.623 232.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.400.587 -13.543.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.400.587 -13.543.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028605
BIST