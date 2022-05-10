***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.008.993 92.669.623 -91.870.821 -11.210.191 -11.210.191Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)373 231.767 -13.775.997 -13.543.857 -13.543.857Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.322.640 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 -2.344.640 6.549.990 289.325.128 2.699.468 218.032 -241.355.644 -13.775.997 94.620.090 94.620.090Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949Transferler-22.602.702 22.602.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.798.623 -17.798.623 -17.798.623Dönem Karı (Zararı)27.199.210 27.199.210 27.199.210Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler586.099.283 -8.057.772 539.579.648 2.318.842 -16.742.071 -264.757.148 27.199.210 881.755.536 881.755.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.793.734 -43.573.368Dönem Karı (Zararı)27.199.210 -13.775.997Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.199.210 -13.775.997Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.387.452 6.610.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 6.153.753 2.735.141Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.505.054 1.265.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.505.054 1.265.654Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.089.384 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24,27,28 8.089.384 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler43.398.178 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -1.758.917 2.609.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.121.322 -36.407.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-126.854.719 -5.577.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.854.719 -5.577.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.012.465 -4.982.410İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.012.465 -4.982.410Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.868.268 -44.813.122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.875.888 3.712.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.771.312 17.432.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.771.312 17.432.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.104.928 -2.107.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.138.346 20.570İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.138.346 20.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.450.502 -93.048Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.534.660 -43.573.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -267.473 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 8.399 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.229.952 -6.243.618Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri304.287 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri304.287 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.534.239 -6.243.618Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12,13 -37.534.239 -6.243.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.270.802 54.711.878Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri117.270.802 54.711.878Kredilerden Nakit Girişleri117.270.802 54.711.878Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.247.116 4.894.892Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-16.742.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.505.045 4.894.892DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.509.512 5.629.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 39.014.557 10.524.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.014.557 14.509.512Ticari Alacaklar475.705.567 348.859.247İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 168.575.721 116.068.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 307.129.846 232.790.650Diğer Alacaklar43.594.488 19.335.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 43.594.488 19.335.849Stoklar9 211.092.168 130.223.900Peşin Ödenmiş Giderler10 76.467.905 82.643.108Diğer Dönen Varlıklar7.924.257 17.542.467İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 7.924.257 17.542.467ARA TOPLAM853.798.942 613.114.083TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR853.798.942 613.114.083DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 888.387.190 858.063.728Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.467.391 3.756.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.070.297 7.028.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.070.297 7.028.929Peşin Ödenmiş Giderler690.041 527.303İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 690.041 527.303Ertelenmiş Vergi Varlığı19 4.520.716 3.526.340Diğer Duran Varlıklar21 21İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 21TOPLAM DURAN VARLIKLAR905.135.656 872.902.343TOPLAM VARLIKLAR1.758.934.598 1.486.016.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar428.217.280 287.412.188İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 428.217.280 287.412.188Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.207.692 49.287.786İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 74.207.692 49.287.786Diğer Finansal Yükümlülükler5 9.014.711 3.692.880Ticari Borçlar191.848.176 116.254.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 191.848.176 116.254.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 13.649.389 9.544.461Diğer Borçlar516.076 722.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 516.076 722.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.290.943 26.840.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 36.290.943 26.840.441Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.735.796 1.568.920ARA TOPLAM757.480.063 495.323.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER757.480.063 495.323.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.079.699 38.133.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 36.079.699 38.133.818Diğer Borçlar0 57.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 57.572Uzun Vadeli Karşılıklar16.482.074 12.244.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.482.074 12.244.493Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 67.137.226 67.901.767TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.698.999 118.337.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.179.062 613.661.477ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar881.755.536 872.354.949Ödenmiş Sermaye20 586.099.283 586.099.283Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.057.772 8.057.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)541.898.490 541.898.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)541.898.490 541.898.490Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 539.579.648 539.579.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.318.842 2.318.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.742.071 1.056.552Yabancı Para Çevrim Farkları-16.742.071 1.056.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-264.757.148 -242.154.446Net Dönem Karı veya Zararı27.199.210 -22.602.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR881.755.536 872.354.949TOPLAM KAYNAKLAR1.758.934.598 1.486.016.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 530.559.414 281.489.543Satışların Maliyeti21 -368.928.962 -190.403.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.630.452 91.085.680BRÜT KAR (ZARAR)161.630.452 91.085.680Genel Yönetim Giderleri23 -24.790.798 -11.354.538Pazarlama Giderleri23 -64.998.375 -47.944.445Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -1.202.121 -312.802Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 44.291.360 17.867.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -36.190.458 -13.699.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.740.060 35.641.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.740.060 35.641.607Finansman Giderleri28 -53.299.767 -50.190.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.440.293 -14.549.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.758.917 773.384Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.758.917 773.384SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.199.210 -13.775.997DÖNEM KARI (ZARARI)27.199.210 -13.775.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.199.210 -13.775.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 373Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.798.623 231.767Yabancı Para Çevrim Farkları-17.798.623 231.767Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-17.798.623 231.767DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29 -17.798.623 232.140TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.400.587 -13.543.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.400.587 -13.543.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028605BIST