***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.10.2021 17:42
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 04/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972498
BIST
17:551.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,51
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:559,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:5511,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0752
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:55547,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -9,43
|Açılış
|: 547,52
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SELVA
|9,02
|35.437.963
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|246.979.212
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.939.879
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.873.588
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.577
|% 9,93
|
|HUBVC
|9,96
|30.265.599
|% -6,65
|
|BIOEN
|27,00
|375.363.748
|% -6,25
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|105.290.493
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,20
|1.402.138.250
|% 5,49
|
|THYAO
|14,72
|1.314.968.431
|% 3,08
|
|TUPRS
|139,90
|894.077.402
|% -1,34
|
|EREGL
|19,95
|805.274.505
|% 1,63
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|232.561.009
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,59
|394.311.270
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|788.179.424
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,96
|224.342.666
|% -0,51
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5308
|9,5381
|% -0,48
|
|Euro
|11,0474
|11,0620
|% -0,68
|
|Sterlin
|13,1081
|13,1738
|% -0,32
|
|Frank
|10,3191
|10,3812
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5331
|2,5458
|% -0,55
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,62
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem