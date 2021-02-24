***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 - 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2 - 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,3 - 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yılları kârlarının dağıtılmaması teklifinin karara bağlanması6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2019-2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 -2021 yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 dardanel_2019-2020 Genel Kurul Gundemi.pdf - İlan MetniEK: 2 dardanel_2019-2020 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 dardanel_2019-2020 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 dardanel_2019-2020 genel_kurul_ilani.pdf - İlan MetniEK: 5 dardanel_yönetim kurulu kararı 24.02.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912436BIST