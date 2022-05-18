***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Tarihi 22.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi5 - 2021 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış olan Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2021yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - 2021 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması13 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 dardanel_yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 dardanel_2021 genel_kurul_ilani.pdf - İlan MetniEK: 3 dardanel_2021 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 dardanel_2021 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 dardanel_2021 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2022 Çarşambaa günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031216BIST