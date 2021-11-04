***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi13.10.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDARDL 04/11/2021 89.000 % 0,02 2,9 % 0,02 -2.064.540 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975004BIST