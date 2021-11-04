***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
04.11.2021 21:53
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DARDL 04/11/2021 89.000 % 0,02 2,9 % 0,02 -2.064.540 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975004
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0489
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0382
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05558,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 10,32
|Açılış
|: 558,81
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6838
|9,6896
|% 0,51
|
|Euro
|11,2109
|11,2388
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0587
|13,1242
|% -0,72
|
|Frank
|10,5894
|10,6532
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5789
|2,5918
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|22,56
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,17
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,12
|
|B. Petrol
|80,60
|80,60
|-1,39
|