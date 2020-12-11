***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali ve Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 11.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 15 Aralık 2020 günü yapılması kararlaştırılan Olağan Genel Kurul Toplantımızın Covid-19 salgınına karşı tedbiren iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892881BIST