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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

11.12.2020 18:50



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali ve Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 11.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 15 Aralık 2020 günü yapılması kararlaştırılan Olağan Genel Kurul Toplantımızın Covid-19 salgınına karşı tedbiren iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892882


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