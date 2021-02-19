***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
19.02.2021 16:15
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 19.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1 - Şirketimizin 16.09.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ana sözleşmemizde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 250 Milyon TL'na çıkarılması kararı ve bu karar kapsamında SPK ve Ticaret Bakanlığından ana sözleşme değişikliği izinleri alınmıştı. Bu karar ve izinlerin iptal edilmesine, 2 - Ana sözleşmemizde yazılı kayıtlı sermaye tavanının 595 Milyon TL olarak belirlenerek bu kapsamda yapılmış ana sözleşme değişikliğinin öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına kararı alınmıştır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911047
BIST
16:321.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:326,9574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:328,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:32396,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,64
|Açılış
|: 396,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:31
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.572.523
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.430.933
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.443.529
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,10
|1.940.178.830
|% 8,63
|
|GUBRF
|83,40
|1.883.867.165
|% 9,02
|
|KOZAL
|147,60
|1.571.393.580
|% -2,96
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|GARAN
|9,36
|1.144.792.789
|% 0,32
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,43
|483.910.699
|% -1,22
|
|PETKM
|5,23
|1.026.995.783
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,50
|264.492.005
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,49
|783.410.395
|% 2,75
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9527
|6,9560
|% -0,12
|
|Euro
|8,4381
|8,4423
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7203
|9,7691
|% 0,06
|
|Frank
|7,7399
|7,7865
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.625
|2.691
|-12,54
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-6,07
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,86
|