***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ilişkili taraf işlemlerine ait raporu PDF olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909228BIST