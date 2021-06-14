***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararında şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti.Bu kapsamda ilgili Sermaye Artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2021 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname ekte yer almaktadır. Taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942063BIST