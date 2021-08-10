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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

10.08.2021 16:44



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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Açıklamalar

Şirketimizin 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunduğu izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış onaylı izahname ve eki olan Ek 3 Fon Kullanım Raporu PDF  olarak ekte sunulmuştur.
İzahnamemizin diğer ekleri olan  Ek 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı, Ek 2 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Değerleme Raporu,Ek 4 Gayrimenkul  Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı dosya boyutları nedeniyle ilave bildirimler olarak paylaşılacaktır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956946


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