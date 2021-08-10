***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunduğu izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış onaylı izahname ve eki olan Ek 3 Fon Kullanım Raporu PDF olarak ekte sunulmuştur.İzahnamemizin diğer ekleri olan Ek 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı, Ek 2 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Değerleme Raporu,Ek 4 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı dosya boyutları nedeniyle ilave bildirimler olarak paylaşılacaktır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956946BIST