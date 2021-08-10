***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.08.2021 16:44
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahmemizin ekleri olan Ek 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı, Ek 2 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Değerleme Raporu, Ek 4 Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956947
BIST
17:571.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:578,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5710,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0571
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:57478,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,71
|Açılış
|: 478,07
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:57
|GENIL
|15,73
|1.123.212.190
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|280.906.741
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.916.273
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.374.456
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.364.662
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.977.182
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,16
|1.416.136.638
|% 0,22
|
|EREGL
|19,75
|1.335.039.053
|% -3,75
|
|SISE
|8,38
|1.284.961.526
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.123.212.190
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|989.861.651
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,50
|620.129.398
|% 2,46
|
|GARAN
|9,16
|1.416.136.638
|% 0,22
|
|SISE
|8,38
|1.284.961.526
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,86
|234.784.460
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|989.861.651
|% 0,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6032
|% -0,41
|
|Euro
|10,0944
|10,1041
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,9045
|11,9642
|% -0,13
|
|Frank
|9,3094
|9,3655
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% -0,14
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-2,52
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|1,91
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında