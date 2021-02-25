***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2021 14:52
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2021 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Bildirimine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 25.02.2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912875
BIST
15:431.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:437,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2503
En Düşük
7,1530
15:438,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:43416,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 416,54
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.392.313
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|THYAO
|13,04
|1.406.840.545
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,40
|1.297.960.529
|% -3,07
|
|SASA
|41,92
|1.273.022.661
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|203.889.182
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.678.214
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|866.047.148
|% -5,11
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2433
|7,2503
|% 1,13
|
|Euro
|8,8693
|8,8759
|% 1,72
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,97
|
|Frank
|7,9563
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9240
|1,9337
|% 0,95
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:55AKENR
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 466, 408 adet işlem
-
15:54BSOKE
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 758, 521 adet işlem
-
15:53PRKME
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 815 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SAHOL
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.20 ) 1, 299