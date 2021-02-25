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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2021 14:52



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2021 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Bildirimine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 25.02.2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912875


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