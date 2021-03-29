***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 14:12
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul gündem maddesi, Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921410
BIST
16:241.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:248,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0997
|Açılış
|: 8,1450
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|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:249,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,6000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6754
En Düşük
9,4521
16:24453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TRILC
|50,40
|179.972.015
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.871
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.045
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.794.224
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|563.572.564
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|DOHOL
|3,31
|354.605.124
|% 2,16
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1800
|% 1,23
|
|Euro
|9,6352
|9,6510
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 1,70
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 1,46
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% 1,42
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:24
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