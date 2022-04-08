***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 19:28
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000 TL süresinin de 2022 - 2026 olarak belirlenerek bu kapsamda yapılmış ana sözleşme değişikliğinin öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak Genel Kurulumuzun onayına sunulması kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018719
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05921,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,88
|Açılış
|: 921,83
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7553
|% 0,12
|
|Euro
|16,0448
|16,0605
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1745
|19,2707
|% -0,14
|
|Frank
|15,7478
|15,8426
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9237
|3,9433
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|9,08
|
|Altın Gr.
|922
|922
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,81
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Seans Raporu
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