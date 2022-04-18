***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 13:45
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021451
BIST
15:002.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,38
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:0014,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
15:0015,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0073
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:00938,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,18
|Açılış
|: 938,36
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:59
|OYYAT
|59,50
|4.010.122
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.084.340
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.233
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,08
|82.808.859
|% 9,72
|
|TDGYO
|7,60
|13.058.175
|% 8,57
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|26.933.170
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,51
|62.214.341
|% -5,23
|
|KARYE
|16,41
|231.350.740
|% -4,98
|
|GZNMI
|30,46
|10.635.885
|% -4,57
|
|GARAN
|14,10
|2.281.128.700
|% 1,44
|
|THYAO
|37,84
|1.687.547.004
|% 0,26
|
|ASELS
|27,84
|1.355.713.628
|% 1,09
|
|YKBNK
|5,22
|1.325.759.667
|% 0,58
|
|KOZAL
|173,70
|1.172.616.951
|% 2,36
|
|TSKB
|1,96
|570.404.203
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,22
|1.325.759.667
|% 0,58
|
|VAKBN
|4,23
|728.822.197
|% 3,17
|
|ODAS
|2,37
|414.335.758
|% 2,16
|
|GARAN
|14,10
|2.281.128.700
|% 1,44
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6456
|14,6485
|% 0,11
|
|Euro
|15,8239
|15,8346
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0418
|19,1373
|% -0,08
|
|Frank
|15,4808
|15,5740
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 0,08
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,32
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.180
|6.334
|62,18
|
|Yarım
|2.987
|3.064
|30,08
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|15,04
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,16
|
Seans Raporu
14:59
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-
15:13ATLAS
Yüzde 5.44 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 767 adet işlem
-
15:12YUNSA
Yüzde 7.57 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 790 adet işlem
-
15:11KUYAS
Yüzde 7.16 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 259 adet işlem
-
15:10OYAKC
Yüzde 4.29 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 009, 711 adet işlem
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 14 artarak (% 0.23 ) 2, 250