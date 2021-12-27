***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imza edilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986468BIST