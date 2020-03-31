***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:12
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. arasında, vadeli borçlarımızın iskontolu surette defaten ödenerek kapatılması ve vefa hakkı ile 2014 yılında söz konusu mali kurumlara mülkiyetini devrettiğimiz Çanakkale de tesislerimizin yer aldığı 7 Adet parsel gayrimenkullerimizin geri satın alınması konusunda sürdürdüğümüz görüşmele
Varılan mutabakat sonucu belirlenen tutarlardaki ödemeler ve gayrimenkul devirleri Nisan ayı içinde yapılacaktır.
Bu İşlem sonucunda söz konusu mali kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamış ve söz konusu gayrimenkuller de şirketimiz varlıklarına (bilanço aktifine) girmiş olacaktır.
Söz konusu işlem tamamlandığında bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833627
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -5,28
|Açılış
|: 338,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1428
|8,1836
|% -0,00
|
|Frank
|6,8142
|6,8553
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7508
|1,7595
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.589
|-33,28
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,22
|