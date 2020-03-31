***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. arasında, vadeli borçlarımızın iskontolu surette defaten ödenerek kapatılması ve vefa hakkı ile 2014 yılında söz konusu mali kurumlara mülkiyetini devrettiğimiz Çanakkale de tesislerimizin yer aldığı 7 Adet parsel gayrimenkullerimizin geri satın alınması konusunda sürdürdüğümüz görüşmeleVarılan mutabakat sonucu belirlenen tutarlardaki ödemeler ve gayrimenkul devirleri Nisan ayı içinde yapılacaktır.Bu İşlem sonucunda söz konusu mali kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamış ve söz konusu gayrimenkuller de şirketimiz varlıklarına (bilanço aktifine) girmiş olacaktır.Söz konusu işlem tamamlandığında bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833627BIST