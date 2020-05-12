***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 13:09
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 01.04.2020 - 20.04.2020 - 30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgili açıklamalarımıza konu gayrimenkullerin tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844390
BIST
14:2798.850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.057,89
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.874
En Düşük
97.740
14:277,0267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0464
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
14:277,6221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
14:27385,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 385,57
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.566.313
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|55.180.994
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.293.788
|% -5,00
|
|ECILC
|5,40
|507.339.916
|% 9,53
|
|ASELS
|27,14
|404.440.043
|% 1,04
|
|ISFIN
|3,78
|382.044.973
|% -3,08
|
|GARAN
|7,79
|372.171.899
|% 0,39
|
|MGROS
|33,10
|367.716.480
|% 4,75
|
|IHLGM
|1,20
|224.674.607
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,38
|290.201.338
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|72.624.047
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|73.256.513
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|183.178.558
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6680
|8,7115
|% -0,33
|
|Frank
|7,2217
|7,2652
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8664
|1,8757
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|5,20
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.525
|-13,10
|
|Tam
|2.555
|2.590
|-13,50
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,60
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,51
|30,51
|0,88
|
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