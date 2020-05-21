***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olarak faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik muhataplar ile görüşmelere başlanması gerekli inceleme ve araştırmalarının yapılması, görüşmelerin etkilenmesini önlemek amacı ile şirketin ünvanının şimdilik gizli tutulması kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846199BIST