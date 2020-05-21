***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 12:45
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olarak faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik muhataplar ile görüşmelere başlanması gerekli inceleme ve araştırmalarının yapılması, görüşmelerin etkilenmesini önlemek amacı ile şirketin ünvanının şimdilik gizli tutulması kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846199
BIST
14:02103.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 877,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:026,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:027,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:02379,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,19
|Açılış
|: 379,35
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.539.260
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.931.961
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.085.089
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|653.186.809
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|571.141.322
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|548.314.832
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,39
|209.411.122
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|267.085.398
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,21
|108.352.239
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.380.962
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2930
|8,3346
|% 0,08
|
|Frank
|7,0160
|7,0583
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,21
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.489
|-13,40
|
|Tam
|2.530
|2.554
|-13,70
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,70
|
|Çeyrek
|617
|625
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|0,73
|