***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 15:31
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklarımız için Türkiye Muhasebe Standartları Madde 16 Paragraf 30'da düzenlenen maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Ancak yeni varlık edimlerimizin olması ve söz konusu varlıkların gerçek değerleri ile finansal tablolarımızda yer almasını sağlamak amacı ile ilgili varlıkların muhasebeleştirilmesinde söz konusu yasal düzenlemenin 31. Paragrafında yer alan yeniden değerleme yönteminin kullanılmasına, bu yöntem değişikliğinin karar tarihinden itibaren uygulanmasına ve yetkili kurumlara, ilgili arsa, bina, makine, teçhizat varlıklarımızın güncel değer tespitlerinin yaptırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849454
BIST
15:29109.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 347,11
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:296,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:297,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:29370,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,67
|Açılış
|: 370,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,08
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.076.538
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.948.161
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.494.164
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.278.222
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,35
|3.215.076
|% -6,45
|
|THYAO
|12,71
|614.184.854
|% 0,95
|
|GARAN
|8,16
|472.614.489
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|384.559.426
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|ASELS
|31,84
|300.833.294
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,64
|165.374.563
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,32
|112.399.166
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|86.741.765
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|228.404.790
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5617
|8,6046
|% 0,97
|
|Frank
|7,0417
|7,0842
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-21,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|