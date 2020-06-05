***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklarımız için Türkiye Muhasebe Standartları Madde 16 Paragraf 30'da düzenlenen maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Ancak yeni varlık edimlerimizin olması ve söz konusu varlıkların gerçek değerleri ile finansal tablolarımızda yer almasını sağlamak amacı ile ilgili varlıkların muhasebeleştirilmesinde söz konusu yasal düzenlemenin 31. Paragrafında yer alan yeniden değerleme yönteminin kullanılmasına, bu yöntem değişikliğinin karar tarihinden itibaren uygulanmasına ve yetkili kurumlara, ilgili arsa, bina, makine, teçhizat varlıklarımızın güncel değer tespitlerinin yaptırılmasına karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849472BIST