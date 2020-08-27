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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27 08 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Hâlihazırda devam ettiğimiz Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik görüşme ve çalışmalarımız ile ilgili olarak yerinde inceleme, araştırma ve tespitlerde bulunmak üzere şirketimizin üst seviye yetkililerinin Yunanistan makamlarından özel izin alarak önümüzdeki hafta Yunanistan'a seyahatlerine kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871405


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FMIZP 93,50 40.338.664 % 10,00  
KLGYO 5,83 44.078.070 % 10,00  
RAYSG 7,59 15.965.554 % 10,00  
GYHOL 24,20 6.734.521 % 10,00  
ULAS 2,64 1.949.373 % 10,00  
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Riyal 1,9492 1,9589 % -0,44  
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Altın Ons 1.965 1.965 11,02  
Altın Gr. 459 459 -4,06  
Cumhuriyet 3.042 3.088 -4,00  
Tam 3.036 3.113 -0,58  
Yarım 1.468 1.506 -0,28  
Çeyrek 736 753 -0,14  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,22  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,06  
B. Petrol 45,81 45,81 -0,35  
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