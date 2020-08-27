***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 15:01
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 08 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Hâlihazırda devam ettiğimiz Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik görüşme ve çalışmalarımız ile ilgili olarak yerinde inceleme, araştırma ve tespitlerde bulunmak üzere şirketimizin üst seviye yetkililerinin Yunanistan makamlarından özel izin alarak önümüzdeki hafta Yunanistan'a seyahatlerine kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871405
BIST
16:161.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
16:167,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,3625
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3069
16:168,7087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6575
16:16461,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,99
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler16:16
|FMIZP
|93,50
|40.338.664
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.078.070
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.965.554
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.734.521
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.949.373
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,51
|2.498.894
|% -6,39
|
|DGGYO
|12,03
|31.934.555
|% -5,05
|
|PRKME
|4,38
|182.264.113
|% -4,78
|
|DMSAS
|5,66
|160.599.299
|% -4,71
|
|GUSGR
|6,64
|774.798.572
|% 0,91
|
|GARAN
|6,99
|703.407.484
|% 1,30
|
|SISE
|6,19
|524.733.065
|% -0,96
|
|FENER
|24,68
|489.069.426
|% 7,12
|
|TUPRS
|82,90
|483.157.624
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,46
|272.366.701
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|287.341.095
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,10
|245.543.848
|% 1,45
|
|GUSGR
|6,64
|774.798.572
|% 0,91
|
|PETKM
|4,00
|464.063.460
|% -0,74
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3230
|7,3305
|% -0,43
|
|Euro
|8,6932
|8,7087
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6700
|9,7185
|% -0,31
|
|Frank
|8,0506
|8,0991
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9492
|1,9589
|% -0,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|11,02
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-4,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-0,58
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,28
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|-0,35
|