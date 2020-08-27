***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 08 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısındaHâlihazırda devam ettiğimiz Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik görüşme ve çalışmalarımız ile ilgili olarak yerinde inceleme, araştırma ve tespitlerde bulunmak üzere şirketimizin üst seviye yetkililerinin Yunanistan makamlarından özel izin alarak önümüzdeki hafta Yunanistan'a seyahatlerine kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871405BIST