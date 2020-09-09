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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2020 13:22
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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimizin 09.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak % 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır. 
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874128


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FMIZP 88,00 21.520.552 % 10,00  
ARMDA 62,70 17.336.706 % 10,00  
ALCAR 93,50 21.117.879 % 10,00  
COSMO 3,85 998.413 % 10,00  
TACTR 5,72 802.175 % 10,00  
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Frank 8,1344 8,1834 % 0,17  
Riyal 1,9922 2,0022 % 0,15  
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Altın Ons 1.928 1.928 -3,97  
Altın Gr. 464 464 -0,90  
Cumhuriyet 3.077 3.124 7,00  
Tam 3.066 3.142 4,73  
Yarım 1.482 1.520 2,29  
Çeyrek 743 760 1,14  
Gümüş.Ons 26,61 26,64 -0,04  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,01  
B. Petrol 40,27 40,27 0,49  
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