***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak % 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874128BIST