***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 13:22
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak % 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874128
BIST
15:041.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.096
En Düşük
1.087
15:047,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:048,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8295
En Düşük
8,7995
15:04464,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FMIZP
|88,00
|21.520.552
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.336.706
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.117.879
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,46
|11.273.686
|% -9,90
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,14
|617.307.522
|% 9,68
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|GSRAY
|4,78
|448.055.511
|% 9,89
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|FENER
|49,24
|381.445.784
|% 9,96
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|283.291.889
|% -1,10
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|ADESE
|2,21
|249.513.126
|% 6,76
|
|VKGYO
|3,64
|354.409.360
|% 8,66
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4940
|7,4962
|% 0,19
|
|Euro
|8,8255
|8,8285
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6378
|9,6861
|% -0,50
|
|Frank
|8,1344
|8,1834
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-3,97
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.124
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|4,73
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,29
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,49
|