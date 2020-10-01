***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza konu gayrimenkulün tapusunun şirketimize devri ve ilgili muhasebe kayıtları işlemleri 30.09.2020 tarihi itibari ile tamamlanmıştır .Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877590BIST