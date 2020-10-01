***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 08:00
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza konu gayrimenkulün tapusunun şirketimize devri ve ilgili muhasebe kayıtları işlemleri 30.09.2020 tarihi itibari ile tamamlanmıştır .
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877590
BIST
10:461.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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1.154
En Düşük
1.146
10:467,7154
En Yüksek
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|: -0,08%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KENT
|367,50
|837.165
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.818.952
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.550.786
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|61.055.938
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.789.843
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|ASELS
|19,63
|436.592.240
|% 1,60
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GUBRF
|33,16
|158.864.214
|% 3,24
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,14
|85.307.509
|% 0,47
|
|ODAS
|2,83
|106.077.113
|% -0,35
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7066
|7,7154
|% -0,08
|
|Euro
|9,0427
|9,0549
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,8957
|9,9454
|% -0,30
|
|Frank
|8,3346
|8,3849
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0475
|2,0577
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
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