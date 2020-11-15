***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2020 16:55
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
En son düzenlenen Eylül 2020 bilançomuz ile hisse senetlerimizin BİST yıldızlar pazarında işlem görmesi için gerekli tüm şartları sağlamış durumdayız.
BİST Kotasyon Yönergesi düzenlemesine göre aranan karlılık şartının 2020 yıl sonu bilançosunda yerine getirilmesi gerektiğinden bu şartı sağlayan 2020 yıl sonu bilançonun verilmesi ile beraber pazar değişikliği için BİST e müracaat edilecektir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888563
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05465,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 465,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6747
|7,6761
|% -0,17
|
|Euro
|9,0824
|9,0908
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0926
|10,1433
|% 0,32
|
|Frank
|8,3742
|8,4247
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,09
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,80
|