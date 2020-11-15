***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEn son düzenlenen Eylül 2020 bilançomuz ile hisse senetlerimizin BİST yıldızlar pazarında işlem görmesi için gerekli tüm şartları sağlamış durumdayız.BİST Kotasyon Yönergesi düzenlemesine göre aranan karlılık şartının 2020 yıl sonu bilançosunda yerine getirilmesi gerektiğinden bu şartı sağlayan 2020 yıl sonu bilançonun verilmesi ile beraber pazar değişikliği için BİST e müracaat edilecektir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888563BIST