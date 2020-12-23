***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1-Çanakkale Boğazında Kara Midye TesisiÇanakkale Gelibolu deniz alanında 1000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 20 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 12 milyon TL olan 30.06.2021 tarihi itibari ile faaliyete başlayacak kara midye yetiştiriciliği tesisi kurulmasına,2- Edirne – Enez'de Ton Balığı Konservesi Tesisi,Şirketimizin alacaklı bankalarımızdan geri satın alınan atıl durumdaki Edirne – Enez'deki fabrika binasında revizyon yapılarak, günlük 100 ton hammadde işleme kapasiteli, yaklaşık 700 işçinin çalışacağı, ağırlıklı olarak yurtdışına satışı yapılacak şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 800 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 122 milyon TL olan tahmini 2021 yılı sonunda faaliyete başlayacak ton balığı konservesi üretim tesisi kurulmasına,3-Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Dondurulmuş Deniz Ürünleri TesisiŞirketimizin Çanakkale Organize Sanayi Bölgesindeki arazisinde 10.000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, yaklaşık 150 işçinin çalışacağı, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 200 milyon TL/yıl olacak ve Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılacak yatırım harcaması tutarı 60 milyon TL olan tahmini Mart 2024 tarihinde faaliyete başlayacak dondurulmuş deniz ürünleri üretim tesisi kurulmasına,4- Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Yatırım PlanlamasıÇanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 112.411 m² büyüklüğünde, %40'ı peşin, kalanı 24 ay eşit taksit ödemeli 9.273.000.-TL bedel ve 1.110.000.- TL katılım payı ödemesi ile arazi satın alınmasına, Çanakkale – Kepez'de bulunan üretim tesisimizin bu adrese taşınması konusunda Yatırım Projesi hazırlanmasına,kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894450BIST