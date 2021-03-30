***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Osman Niyazi ÖNEN'in ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Aşkın KURULTAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921919BIST