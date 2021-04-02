***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 19:39
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1 - 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın 3.maddesinde yer alan Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan ‘'Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi'' yatırımımızın yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine,
2 - Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olduğumuz 112.411 m2 yerimize ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak)bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923013
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0465
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,36
|Açılış
|: 455,33
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1501
|8,1521
|% 0,57
|
|Euro
|9,5978
|9,6258
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2455
|11,3019
|% 0,57
|
|Frank
|8,6235
|8,6754
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1696
|2,1805
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERBOS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA