***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1 - 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın 3.maddesinde yer alan Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan ‘'Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi'' yatırımımızın yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine,2 - Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olduğumuz 112.411 m2 yerimize ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak)bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923013BIST