***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda 2. Madde olarak yer alan Edirne-Enez'de Ton Balığı Konserve Fabrikası İnşaa -Tesis Yatırımımıza ilişkin olarak (Komple Yeni Yatırım) 127.818.082 TL harcama tutarı ile çeşitli vergi, sigorta primi ve faiz teşviklerinden yararlanmak amacı ile hazırlanan "Yatırım Teşvik Belgesi"'nin onayı için ilgili Kamu Makamlarına başvuruda bulunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927384BIST