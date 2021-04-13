***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 14:51
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda 2. Madde olarak yer alan Edirne-Enez'de Ton Balığı Konserve Fabrikası İnşaa -Tesis Yatırımımıza ilişkin olarak (Komple Yeni Yatırım) 127.818.082 TL harcama tutarı ile çeşitli vergi, sigorta primi ve faiz teşviklerinden yararlanmak amacı ile hazırlanan "Yatırım Teşvik Belgesi"'nin onayı için ilgili Kamu Makamlarına başvuruda bulunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927384
BIST
16:061.382
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BIST En Aktif Hisseler16:06
|MTRKS
|49,56
|6.441.313
|% 9,99
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|QUAGR
|21,90
|1.146.925
|% 9,99
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|TKURU
|368,20
|4.519.942
|% 9,98
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|TUREX
|17,56
|2.143.619
|% 9,96
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|BJKAS
|13,51
|249.956.270
|% 9,93
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|SAYAS
|30,78
|10.148.535
|% -10,00
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|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
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|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
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|KRTEK
|16,69
|18.341.218
|% -9,98
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|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
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|EREGL
|17,40
|1.397.196.391
|% 6,10
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|GARAN
|6,71
|940.218.656
|% 1,36
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|FENER
|32,50
|574.795.076
|% 3,83
|
|THYAO
|11,77
|558.093.845
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,42
|554.043.545
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,79
|464.518.785
|% -1,65
|
|TSKB
|1,29
|280.899.072
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|434.211.098
|% 0,48
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|GARAN
|6,71
|940.218.656
|% 1,36
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|EREGL
|17,40
|1.397.196.391
|% 6,10
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|16:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1532
|8,1595
|% 0,12
|
|Euro
|9,7369
|9,7436
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1437
|11,1996
|% -0,21
|
|Frank
|8,7959
|8,8489
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% -0,08
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
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|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
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|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
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|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
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