***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020 - 27.08.2020 - 09.09.2020 - 01.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında- Yunanistan'da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sinai varlığının (gayri menkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makina tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan Rehabilitasyon Uygulaması (3588 / 2007 sayılı yasanın 106b-d maddeleri uyarınca Yunan Tasfiye Mahkemeleri'ne müracaat edilerek mahkemeden alınacak karar) ile satın alınmasına,- Bu amaçla öncelikle G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine,- Hemen ardından G. Kallimanis S.A.'nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine,- İşlemlerin şirketimiz adına Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına,karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938496BIST