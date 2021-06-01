***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 36.553.233,12 TL'sını (%68,60) temsil eden Niyazi Önen'in şahıs olarak sahibi olduğu hisse senetlerinin, %100 sermayesi Niyazi Önen'e ait olan Niyazi Önen Holding AŞ'ne (kendi Holding şirketine) devredildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu işlem şirketimiz hâkim ortaklığında bir değişiklik yaratmamaktadır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939390BIST