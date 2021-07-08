***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lar01.07.2021 Tarihli açıklamamıza konu Alacak Devir Anlaşması şirketimiz yanında diğer taraflarca da imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir .Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948597BIST