***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 17:34
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çanakkale boğazında gerçekleştirdiğimiz kara midye yetiştiriciliği tesisimiz planlanan 12 milyon harcamanın % 70 oranında gerçekleştirilmesi ile faaliyete alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948940
BIST
17:281.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,27
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:288,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:2810,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0737
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:28504,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,92
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TUREX
|11,57
|11.644.962
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.727.540
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|21.473.096
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.133.148
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.682.851
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.012.764
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.303.103
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.733.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.992.000
|% -9,90
|
|GARAN
|8,58
|742.718.548
|% -1,72
|
|THYAO
|13,69
|673.946.033
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|507.458.089
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|419.097.435
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|370.797.797
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|370.797.797
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|230.310.796
|% -1,05
|
|GARAN
|8,58
|742.718.548
|% -1,72
|
|PETKM
|5,34
|419.097.435
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|507.458.089
|% -0,70
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6855
|% 0,00
|
|Euro
|10,3155
|10,3342
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9292
|11,9890
|% -0,19
|
|Frank
|9,4595
|9,5165
|% 1,24
|
|Riyal
|2,3093
|2,3208
|% 0,01
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,84
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,09
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, TUREX, DENGE, SILVR
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FADE, KTSKR, SNGYO, ERBOS, KATMR, SANEL, SRVGY
-
17:36
BIOEN, MAKTK, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36
SRVGY, SNGYO, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında