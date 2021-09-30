***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 17:10
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sözleşmeye dayalı geri alım hakkımız kullanılarak 29.03.2017 tarihinde 7.818.074 usd bedeli müteahhit firma tarafından ödenerek geri alınan ve bu firma ile şirketimiz arasında yapılan Hasılat Paylaşımı anlaşması uyarınca müteahhit firma aktifinde yer alan 2 parselde toplam 22.997 m2 (ifraz sonrası tek parsel 16.181 m2) Çanakkale deki fabrika arazimizin 65 milyon TL + kdv bedel karşılığında müteahhit firmadan devralınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965918
BIST
17:541.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
17:548,8735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
17:5410,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
17:54501,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:54
|NUGYO
|9,35
|15.760.694
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.540.509
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|144.987.207
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|53.913.900
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.819.598
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|310.416.370
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,43
|2.975.231
|% -8,04
|
|ATAGY
|3,99
|3.145.395
|% -7,64
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|THYAO
|14,10
|1.280.421.152
|% 1,08
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.584.916
|% 1,46
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8712
|8,8735
|% -0,16
|
|Euro
|10,2837
|10,2925
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,28
|
|Frank
|9,4890
|9,5462
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% -0,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,04
|