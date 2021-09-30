***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSözleşmeye dayalı geri alım hakkımız kullanılarak 29.03.2017 tarihinde 7.818.074 usd bedeli müteahhit firma tarafından ödenerek geri alınan ve bu firma ile şirketimiz arasında yapılan Hasılat Paylaşımı anlaşması uyarınca müteahhit firma aktifinde yer alan 2 parselde toplam 22.997 m2 (ifraz sonrası tek parsel 16.181 m2) Çanakkale deki fabrika arazimizin 65 milyon TL + kdv bedel karşılığında müteahhit firmadan devralınmasına karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965918BIST